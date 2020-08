Ordonanță de urgență adoptată: Salariaţii părinţi vor primi zile libere plătite dacă şcolile se închid Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența prin care se acorda zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in cazul in care scolile vor fi inchise din cauza epidemiei de coronavirus. Documentul, care urmeaza sa apara in Monitorul Oficial, stabileste ca unul dintre parintii copilului care nu mai poate merge la scoala din cauza suspendarii cursurilor va primi zile libere platite, in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare. Vezi și: Sindicaliștii din Poliție ii desființeaza pe șefii care au batut palma cu interlopii: E greu sa justifici acum,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

