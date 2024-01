Ordinului Ministerului Sănătății privind eliberarea antibioticelor a bulversat pacienții și farmaciștii Bulversarea pacienților și a farmaciștilor! Acesta este rezultatul obținut de Ministerul Sanatații prin Ordinul privind eliberarea antibioticelor și prin modificarile ulterioare, transmite președinta Colegiului Farmaciștilor din București, Simona Negreș. Soluția: retragerea și reformularea de catre profesioniști. Ministerul Sanatații a emis Ordinul nr.63/2024 și la cateva zile a venit cu o noua metodologie de monitorizare a prescrierii și eliberarii la nivel național a antibioticelor și antifungicelor de uz sistemic. Colegiul Farmaciștilor București susține ca Ordinul Ministerului Sanatații privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

