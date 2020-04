Stiri pe aceeasi tema

- Alte 350.000 de masti FFP2 au ajuns in Romania, cu o a doua cursa TAROM, in urma unei achizitii realizate din China de catre mai multi parteneri asociati in campania "Doneaza pentru linia intai", informeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.Materialele sanitare…

- Ziarul Unirea Peste 300 de romani, lucratori sezonieri in Italia, au revenit in Romania. Recomandari pentru cetațeni privind calatoriile in strainatate In continuarea demersurilor Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor in vederea facilitarii…

- Ziarul Unirea 190 de cetațeni romani din Italia, lucratori sezonieri, au revenit miercuri seara in Romania 190 de cetațeni romani din Italia, lucratori sezonieri, au revenit miercuri seara in Romania. In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor,…

- Traseul Vama Siret – Suceava – Bacau – Urziceni - București – Giurgiu a fost stabilit ca unul dintre culoarele de tranzit pentru transportul marfurilor prin Romania. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne au ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a identificat mai multe variante de transport aerian pentru a aduce in tara romanii angajati sezonier si afectati de restrictiile de calatorie impuse de Italia, in contextul pandemiei de coronavirus. O prima astfel de cursa va fi organizata dinspre…

- In continuarea eforturilor susținute pentru facilitarea revenirii in țara a unor cetațeni romani aflați cu titlu temporar in strainatate și care au fost afectați de masurile intreprinse de statele europene pentru gestionarea și prevenirea epidemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul…

- Romania trebuie sa isi respecte angajamentele pe care si le-a asumat pentru organizarea, la Bucuresti, a unor meciuri in cadrul Euro 2020, in conditiile in care platile sunt la zi iar bariere administrative nu mai exista, afirma ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Acesta s-a intalnit, la sediul…

- ​Aplicația de ridesharing Yango a primit un aviz tehnic valabil doi ani de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru funcționarea ca platforma digitala de intermediere a transportului alternativ.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro