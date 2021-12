ORDINEA simptomelor de COVID. Cum îți dai seama cât de gravă este forma virusului Noile forme ale coronavirusului induc oamenii in eroare, motiv pentru care specialiștii au realizat un nou studiu prin care au stabilit, care este ordinea simptomelor de infectare cu COVID. Potrivit unui studiu publicat joi de revista PLOS Computational Biology, ordinea simptomelor pe care le manifesta pacientii cu COVID-19 nu este mereu aceeasi, ci difera in functie de varianta virusului SARS-CoV-2, relateaza EFE , citata de agerpres. Cercetatorii au dezvoltat un model matematic care prezice ordinea simptomelor pe baza focarului initial din 2020 din Wuhan, China, pe care l-au aplicat unui total… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

