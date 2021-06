Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden se pregateste sa treaca Atlanticul pentru un turneu politic si diplomatic de importanta exceptionala ce cuprinde intrunirea G7,summit-ul Statele Unite-Uniunea Europeana, summit-ul NATO si intanirea cu presedintele Vladimir Putin.

- Vladimir Putin s-a adresat cu primul sau mesaj prezidențial in noua lume post-pandemica și, deși lupta impotriva covid inca mai continua, se poate deja vorbi cu incredere nu doar despre lumina de la capatul tunelului, ci despre depașirea sigura a unei provocari fara precedent. Iar președintele și-a…

- Președintele american Joe Biden ar trebui sa se intilneasca cu omologul sau ucrainean Volodymyr Zelensky inainte de organizarea summitului cu liderul rus Vladimir Putin. Aceasta opinie a fost impartașita de fostul ambasador al SUA in Rusia, Michael McFaul, pe Twitter. Fostul diplomat l-a sfatuit sa…

- Presedintele SUA, Joe Biden, isi mentine propunerea de a organiza un summit cu omologul sau rus Vladimir Putin "in urmatoarele luni", estimand ca o intalnire este "cruciala" pentru "a pune capat escaladarii inainte ca ea sa degenereze", a declarat joi un inalt responsabil american, relateaza AFP.…

- Apelul telefonic al Președintelui american, Joseph Biden, catre Președintele rus, Vladimir Putin, nu a fost o surpriza. Acest lucru a fost declarat de purtatorul de cuvint al Kremlinului Dmitri Peskov, relateaza RIA Novosti. Potrivit acestuia, logica vorbește despre necesitatea continuarii dialogului…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a reafirmat, intr-o conversatie cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, angajamentul de a sustine suveranitatea Ucrainei si a pledat pentru dialog strategic pentru controlul...

- Presedintele rus si cancelarul federal german si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu escaladarea tensiunilor in conflictul din estul Ucrainei, a anuntat Kremlinul joi intr-un comunicat, la finalul unei convorbiri telefonice intre cei doi lideri, in timp ce guvernul german a anuntat ca Angela…

- Setea rușilor pentru „cineva ca Putin” inca n-a disparut dupa numeroșii ani in care a pozat calarind la bustul gol, sau in excursii mediatizate de vanatoare, potrivit Moscow Times. Potrivit unui sondaj de opinie realizat publicat vineri de site-ul Superjob.ru, 18% din barbații și 17% din femeile…