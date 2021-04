Ordin de ucidere a urşilor anulat de judecători Curtea de Apel Constanța a anulat un ordin comun al Ministerului Mediului și al Ministerului Agriculturii care permitea uciderea urșilor. Ordinul din 2009 stabilea o serie de derogari de la masurile de protectie a speciilor de flora si fauna salbatice. Decizia instanței a fost anunțata joi și poate fi atacata in termen de 15 zile. „Admite actiunea. Anuleaza Ordinul nr.203/05.03.2009 privind Procedura de stabilire a derogarilor de la masurile de protectie a speciilor de flora si fauna salbatice. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, recursul urmand a se depune la Curtea de Apel Constanta”,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

