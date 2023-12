Stiri pe aceeasi tema

- Un ordin de protecție a fost emis pentru o varstnica de 83 de ani din Ilfov, dupa ce ar fi incercat sa iși otraveasca ginerele și pe fiul acestuia.Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov informeaza ca vineri seara, polițiștii orașului Bragadiru au fost sesizați de catre un barbat de 48 de ani ca,…

- O femeie a fost trimisa in judecata de catre Judecatoria Alba Iulia, dupa ce a sustras mai multe obiecte din supermarket-ul SELGROS, ascunzandu-le intr-un carucior pentru copii. In actul de sesizare s-a retinut ca inculpata, in data de 11.09.2022, in intervalul orar 17:21-17:27, a sustras mai multe…

- Ordin de protecție provizoriu emis de polițiștii din Sanmihaiu Almașului. Vineri, 3 noiembrie, la ora 15.52, polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au fost sesizați in urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Salaj prin S.N.U.A.U. 112 de la o femeie…

- In dupa amiaza zilei de 8 octombrie 2023, polițiștii Secției de Poliție Rurala Galda de Jos au efectuat verificari cu privire la o posibila fapta de violența in familie a carei victima ar fi fost o femeie de 45 de ani, din comuna Ighiu. Din cercetari a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii,…

- Crima la Simeria: O femeie și-a gasit mama ucisa in casa, iar posibilul criminal a incercat sa o traga inauntru. Barbatul a fugit Crima la Simeria. Un barbat in varsta de 47 de ani este cautat de politisti fiind banuit ca ar fi ucis o femeie de 70 de ani, din orasul Simeria, victima fiind mama fostei…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din Rasinari, a fost retinuta de politisti, dupa ce a fost depistata in trei randuri conducand un tractor pe raza localitatii de domiciliu, desi avea acest drept anulat, potrivit Agerpres.''La data de 4 octombrie, politistii Sectiei de Politie Rurala Selimbar au retinut…

- O femeie de 33 de ani a fost retinuta de politisti dupa ce a furat un autoturism si s-a urcat la volanul acestuia sub influenta alcoolului si posibil a unor substante psihoactive, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Un accident rutier s-a produs, joi dimineata, in localitatea Nicolae Balcescu, primele date de la fata locului aratand ca un autoturism a trecut peste o femeie in varsta de 32 de ani, care se afla intinsa pe carosabil, potrivit Agerpres.„In urma impactului, persoana care se afla intinsa pe carosabil…