- Senatul a adoptat un proiect de lege pentru combaterea violenței domestice. Cea mai importanta modificare a noului proiect legislativ este introducerea Ordinului de protecție provizoriu, care poate emis de polițist, de indata și apoi prelungit pe baza probelor prezentate unui procuror.Proiectul…

- Este important de știut ca faptele de violența domestica pot fi: omorul, tentativa de omor, loviri și alte violențe, vatamare corporala, lipsire de libertate, amenințare, harțuire ș.a. Numai anul trecut s-au inregistrat 84 de omoruri. M.A.I. impreuna cu celelalte instituții a facut demersurile pentru…

- Victimele violențelor domestice vor putea cere un ordin de protecție provizoriu, potrivit unui proiect de lege care a trecut joi de Executiv și va ... The post Victimele violențelor domestice vor putea obține un ordin de protecție direct de la poliție. Guvernul a adoptat masura appeared first on Renasterea…

- Proiect de lege privind combaterea violentei in familie Guvernul a aprobat proiectul de lege privind combaterea violentei în familie, prin care se introduce un ordin de protectie provizoriu. Politistul va avea obligatia sa intre în domiciliu, chiar si cu forta, si…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și înlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul…

- Parlamentarii Uniunii Salvati Romania vor depune luni o propunere legislativa de modificare a procedurii de emitere a ordinului de protectie in cazul violentei domestice, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, potrivit Agerpres.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ieri, ca a cerut urgentarea adoptarii legii privind combaterea violentei in familie dupa ce 80 de ONG-uri i-au cerut public adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie prin introducerea bratarilor electronice. ”Am primit…

- Moartea Nicoletei trezeste guvernantii ! REACTII… Cazul Nicoletei Botan, vasluianca ucisa, saptamana trecuta, de fostul sot, a impresionat si pe ministrul de Interne, Carmen Dan. Aceasta a declarat, ieri, ca se cauta solutii legislative ca bratarile de protectie sa fie folosite si in situatiile de violenta…