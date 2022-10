Stiri pe aceeasi tema

HEINEKEN Romania anunța intenția de a inceta activitatea in fabrica din Constanța, cu aproximație in septembrie 2023.

- Mihai Culceac a mai cucerit trei medalii la Olympic Hopes din Slovacia. Dupa cele doua de aur la 1000 metri, atit simplu, cit și dublu, canoistul din Balți a obținut bronzul pe distanța 500 metri cu rezultatul 2 minute, 12 secunde și argintul la dublu impreuna cu Stanislav Banaru. De asemenea, la canoe…

- Autoritațile moldovenești au apelat din nou la Interpol pentru a-l plasa pe oligarhul Vladimir Plahotniuc pe lista de urmarire internaționala. Despre acest lucru a anunțat președintele Republicii, Maia Sandu, intr-un interviu acordat ziarul SP, scrie tass.ru „Nu am primit un raspuns pozitiv la o cerere…

- Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a declarat intr-un interviu la Balți ca, in luna iulie, a ridicat un salariu net de 16.800 de lei. Intrebata pe ce-și cheltuie salariul, Maia Sandu a spus ca de cind a fost aleasa președinta este nevoita sa-și cumpere mai multe articole vestimentare, informeaza noi.md…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat noile tarife la apa pentru consumatorii de la Soroca și Briceni. Astfel, consumatorii casnici de la Soroca vor achita un tarif de 15,39 de lei pentru un metru cub, in timp ce consumatorii noncasnici vor achita un tarif de 35,20 lei…

- Racolarea are loc prin intermediul anunțurilor stradale și a mesajelor expediate pe Telegram. Reporterul RISE a telefonat la un numar indicat in anunț, prezentandu-se drept șomer originar din Balți. Discuția a atins și probabilitatea de a fi expediat pe frontul din Ucraina, precum și „beneficiile”…

- Cei 432 de metri de frontiera de la portul Giurgiulești au fost obținuți cu multa dificultate de R. Moldova, de la partea ucraineana, de aceea ar trebui sa fie facuta o diferența in gestionarea terenurilor de pe teritoriul Zonelor Economice Libere: de la Chișinau, Balți, Strașeni și a celor de la portul…

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), in comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Procuratura Anticorupție (PA), au ridicat astazi, 25 iulie, in cadrul a 97 de percheziții, documente, inscrisuri, corespondența, inscrisuri de ciorna și alți purtatori materiali de informații,…