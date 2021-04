Stiri pe aceeasi tema

- UE va organiza vineri prin videoconferinta o reuniune a Comisiei mixte privind acordul nuclear iranian pentru a ''discuta perspectiva unei posibile reveniri a Statelor Unite'' in acord, a anuntat joi seful diplomatiei europene, relateaza AFP. ''Comisia mixta va fi prezidata,…

- Guvernul de la Beijing a anuntat vineri sanctiuni impotriva a noua personalitati britanice, dintre care parlamentari de rang inalt, precum si patru entitati acuzate de "raspandire de minciuni" cu privire la drepturile omului in Xinjiang, regiune autonoma in nord-vestul Chinei, relateaza France Presse,…

- In pofida eforturilor Rusiei, Chinei si Iranului de a se infiltra in retelele candidatilor la alegerile prezidentiale din SUA, nicio tara straina nu a manipulat rezultatul scrutinului din 2020, potrivit unui raport oficial dat publicitatii marti, informeaza AFP preluat de agerpres. "Am identificat…

- Contracararea actiunilor Chinei, un "adversar autoritarist", trebuie sa fie un element central al strategiei de securitate nationala a Statelor Unite, afirma William Burns, desemnat de presedintele Joseph Biden pentru functia de director al Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA). Citește…

- Dezvoltarea socio-economica in Xinjiang si in Tibet constituie un ''exemplu stralucitor'' al progreselor Chinei in materie de drepturile omului, a declarat luni Wang Yi, ministrul chinez al afacerilor externe, relateaza AFP. Afirmatiile sale intervin intr-un context de…

- Ne-am obisnuit ca spatiul „fake news“, al intepretarilor incorecte si al exceselor sa revina, indeobste, Rusiei, Chinei, Iranului - mai nou, sau zonei ultra-conservatoare populiste occidentale, ahtiate dupa teoriile conspiratiei si rastalmacirea realitatilor, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu…