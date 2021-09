Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Bosanci din judetul Suceava, Miron Neculai, acuza ca toti sustinatorii lui Ludovic Orban au fost eliminati din delegatia pentru Congresul din 25 septembrie de presedintele Organizatiei Judetene Gheorghe Flutur. Totodata, a interzis prezența unor președinți de organizații locale de a…

- Președintele PNL Ludovic Orban se simte tradat in propriul partid. El a spus vineri ca dupa 31 de ani de activitate in partid in loc de mulțumire, a primit “șuturi in fund și cuțite in spate.” Orban a spus ca la Congresul PNL candideaza pentru un nou mandat, nu pentru el, ci pentru ca PNL […] The post…

- Biroul Politic Judetean al PNL Bihor a decis sa nu recomande delegatilor la Congresul partidului sa il sustina pe unul dintre candidati, acestia urmand sa voteze asa cum considera fiecare. Potrivit presei locale, Ilie Bolojan este nemulțumit de ambii candidați. Ludovic Orban pentru ca nu a reușit sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cere delegatilor la Congresul partidului sa analizeze, atunci cand voteaza, daca Guvernul are performanta si daca este bine perceput de opinia publica. “Pentru ca daca nu este bine perceput de populatie si noi alegem premierul presedintele Partidului National Liberal,…

- Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, declara intr-un interviu la RFI ca exista temerea ca in cursa interna se implica și anumite organisme care nu au ce cauta in aceasta competiție politica. El a comentat astfel declarația facuta de…

- Ludovic Orban și Florin Cițu se bat pe cea mai mare organizație din țara. Liberalii din Bucuresti isi aleg, sambata, conducerea, iar pentru functia de presedinte candideaza actualul lider al PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, si primarul Sectorului 6, liderul liberalilor din sector, Ciprian Ciucu. PNL…

- Lupta pentru putere in PNL se intețește. Ludovic Orban l-a atacat din nou, vineri, pe premierul Florin Cițu, declarand ca Guvernul este emanația PNL și nu PNL este emanația Guvernului care trebuie sa asculte forurile statutare ale partidului. Premierul Florin Cițu și președintele PNL, Ludovic Orban,…

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…