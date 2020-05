Orbanii și Brătienii In vacanța mea de iarna din ianuarie 2020 am facut un tur la Ștefanești (linga Ploiești) sa vedem in ce stare mai e vila Florica a Bratienilor. Soțul meu e istoric și pasionat de monumente, fost președinte al Comisiei și cronicar al Bucureștilor vechi: și atunci cind sunt la București devin adesea șoferul și fotograful unor expediții menite a evalua starea in care se mai afla bisericile sau conacele noastre. Relația dintre familia Iorga (bunicul soțului meu) și familia Bratianu e evident veche, deși Iorga vorbește cu adevarat calduros despre liberali de abia dupa lovitura de stat (argumenteaza… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

