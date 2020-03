Orban: Vom numi un prefect al Capitalei în maximum două săptămâni Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va numi un prefect al Bucurestiului cat de curand, avansand ca termen maximum doua saptamani.



"In ceea ce priveste numirea unui prefect al Capitalei, cat de curand vom numi un prefect al Capitalei. Sigur ca in perioada asta a existat un subprefect care a exercitat toate atributiile prefectului si nu a creat probleme in ceea ce priveste functionarea institutiei prefectului, dar vom numi un prefect in maximum doua saptamani", a precizat Ludovic Orban, duminica, intr-o conferinta de presa online, raspunzand la o intrebare despre solicitarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

