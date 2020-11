Orban: Vaccinarea anti-COVID nu va fi obligatorie Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca vaccinarea anti-COVID nu va fi obligatorie, iar strategia de imunizare va fi prezentata saptamana aceasta. "Autoritatile nu pot sa oblige pe cineva sa se vaccineze, noi putem sa le aratam toate avantajele vaccinarii, sa incercam sa ii convingem sa se vaccineze, dar nu putem obliga pe cineva sa se vaccineze. Sigur ca vaccinarea este cea mai buna solutie de a nu contracta aceasta boala. O campanie reusita de vaccinare este cea care poate sa ne conduca la revenirea la normalitate, intr-un orizont de timp rezonabil. Eu zic ca suntem aproape.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

