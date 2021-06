Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la ceremonia organizata cu prilejul „Zilei Eroilor”, la Monumentul „Mormantul Ostasului Necunoscut”, din Parcul Carol I din Capitala, unde a transmis ca „avem datoria de a mentine vie memoria Eroilor Neamului”. Seful statului a adus un omagiu si militarilor…

- Președintele Klaus Iohannis participa, alaturi de oficialii statului roman, la ”Ziua Eroilor”, insa președintele se pare ca a dat și un prim semnal politic. Klaus Iohannis nu a dat mana cu Ludovic Orban și l-a salutat de la distanța, in timp ce statea de vorba cu Florin Cițu și Nicolae Ciuca.…

- Memoria eroilor neamului trebuie cinstita promovand si ducand mai departe valorile pentru care acestia au luptat, pentru o Romanie cu care sa se mandreasca si urmasii generatiilor de astazi, afirma prim-ministrul Florin Citu intr-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Eroilor si a sarbatorii Inaltarii Domnului.…

- Papa Francisc a primit vineri, 4 mai, in audiența o delegație din Florența, in contextul implinirii a șapte secole de la moartea lui Dante Alighieri. Amintim ca, la 25 martie a.c., a fost publicata scrisoarea apostolica "Candor lucis aeternae", in care papa Francisc evidențiaza relevanța, perenitatea…

- Liderul PNL și președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a libertații presei. Mesajul lui Orban vine la scurt timp dupa ce a inchis jurnaliștii in țarc, la Parlament. Citește și: Ludovic Orban adopta exact modelul lui Liviu Dragnea: presa,…

- Mai multi deputati ai PNL au fost sunati si “chemati in mod fals” la DNA Brasov, inaintea votului plenului asupra proiectului privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ). „S-a petrecut un lucru absolut incredibil. Foarte multi colegi deputati din PNL, cu 40 de…