Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban este de parere ca Partidul National Liberal nu are nicio datorie fata de presedintele Iohannis, dimpotriva. ”Eu cred ca Partidul National Liberal nu are nicio datorie fata de presedintele Iohannis, dimpotriva. Eu am convingerea ca presedintele PNL trebuie sa fie ales…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca votul liber al delegatilor este cel care a facut ca de fiecare data partidul sa ia deciziile corecte în momentele importante, deși Florin Cîtu este favorizat de faptul ca 30 de presedinti de filiale i-au semnat motiunea. Orban a mentionat ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a precizat vineri, la Arad, ca a hotarat sa candideze pentru un nou mandat pentru ca are capacitatea de a conduce partidul catre obtinerea unor noi victorii electorale. „Nu candidez la presedintia Partidului National Liberal pentru un nou mandat ca sa ma aflu in treaba.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Arad, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat deoarece are capacitatea de a conduce partidul catre obtinerea unor noi victorii electorale. “Nu candidez la presedintia Partidului National Liberal pentru un nou mandat ca sa ma aflu in treaba.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Arad, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat deoarece are capacitatea de a conduce partidul catre obtinerea unor noi victorii electorale. “Nu candidez la presedintia Partidului National Liberal pentru un nou mandat ca sa ma aflu in treaba.…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a afirmat vineri, la Arad, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat deoarece are capacitatea de a conduce partidul catre obtinerea unor noi victorii electorale. "Nu candidez la presedintia Partidului National Liberal pentru un nou mandat ca sa ma aflu…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a afirmat vineri, la Arad, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat deoarece are capacitatea de a conduce partidul catre obtinerea unor noi victorii electorale. "Nu candidez la presedintia Partidului National Liberal pentru un nou mandat ca sa ma aflu in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca a avut o relatie "aproape fara cusur" cu presedintele Iohannis in cei patru ani de cand este presedintele PNL. Orban aminteste ca a avut o contributie decisiva la ascensiunea lui Iohannis in PNL, dar si la Presedintia Romaniei. "Sunt presedintele…