Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca si persoanele care conduc institutiile publice vor avea parte de o reducere a veniturilor, in contextul reglementarilor privind somajul tehnic, dar nu vor putea absenta de la indeplinirea atributiilor de serviciu. Orban a declarat, joi, ca și el…

- Dupa nebunia de la ROMATSA unde un politruc a fost pus in locul unui profesionist cu peste 30 de ani de experiența, o noua lovitura are loc la Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB). In plina criza, cand premierul Ludovic Orban și președintele ne spun non-stop la televizor ca vremurile sunt…

- ROMANIA – De azi, romanii nu mai au voie sa iasa din casa decat pentru urgențe, aprovizionare curenta sau pentru a merge la serviciu! Președintele Klaus Iohannis a anunțat azi, dupa intalnirea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban, cu Marcel Vela, seful MAI, si cu mai mulți miniștri din cabinet,…

- Procurorii care au fost numiti in fruntea parchetelor indeplinesc exigentele necesare pentru a ocupa functiile de conducere pentru care si-au depus candidatura, iar decizia presedintelui Klaus Iohannis este "cat se poate de corecta si de normala", a declarat joi seara premierul interimar Ludovic…

- Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca nu poate garanta suta la suta ca va fi cvorum in plenul reunit de luni pentru votul de investire a Guvernului, pentru e posibil sa fie „pesediști care vor chiuli de la serviciu”, anunța MEDIAFAX.„Nu pot sa garantez 100%. Vom vedea. Sigur daca pesediștii…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan ar putea fi candidatul partidului la alegerilor locale pentru Primaria Municipiului București. „Noi trebuie sa dam o soluție pentru București. Eu voi fi intotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere, in orice loc din Romania sau din afara, dar cred foarte…

- Grefierii spun ca se poate ajunge la inchiderea totala a instanțelor și parchetelor, in cazul in care discuția de marți cu Ludovic Orban despre modificarea pensiilor de serviciu nu va avea rezultate. „Elementul declanșator al protestelor și principalul motiv pentru care ne aflam astazi (marți, n.r.)…

- Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a discutat, intr-o intalnire avuta joi, cu premierul Ludovic Orban despre subiectul pensiei de serviciu a magistratilor, cu referire la deciziile Curtii Constitutionale in materie si reglementarile internationale.