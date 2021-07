Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca exista o serie de elemente care dau o anumita veridicitate documentului de la Guvern privind strategia de campanie a echipei care il sustine pe Florin Citu la sefia partidului si a subliniat ca cine a elaborat documentul respectiv nu are ce cauta la Palatul Victoria. „Asta e problema premierului. Din punctul meu de vedere, eu am dat un raspuns: daca documentul este real, este grav si cine l-a elaborat trebuie sa plece. M-am uitat in mare, nu am citit documentul in amanunt, dar m-am uitat in mare pe document si sunt o serie de elemente care oarecum…