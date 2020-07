Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca s-a decis ca din 15 iunie sa se renunte la izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din tari cu numar mic de cazuri! Printre ele, se afla Grecia și Austria.

- Premierul Ludovic Orban, prezent, miercuri, la inaugurarea linie de productie de masti de protectie la UM Dragomiresti, jud. Dambovita, a precizat ca Guvernul a incercat sa limiteze la pe cat posibil numarul de activitati economice supuse masurilor de restrictie.