Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Ludovic Orban afirma ca unul dintre obiectivele sale il constituie incheierea mandatului presedintelui Klaus Iohannis inainte de termen, el aratand ca acesta "a actionat total impotriva tuturor declaratiilor pe care le-a dat si in campania prezidentiala si in campania parlamentara…

- Fostul premier Ludovic Orban afirma ca unul dintre obiectivele sale il constituie incheierea mandatului presedintelui Klaus Iohannis inainte de termen, el aratand ca acesta "a actionat total impotriva tuturor declaratiilor pe care le-a dat si in campania prezidentiala si in campania parlamentara in…

- Fostul președinte al PNL Ludovic Orban a declarat miercuri, la Romania TV, ca președintele Klaus Iohannis merita ”fara discuție” sa fie suspendat din funcție pentru ca ”a actionat total impotriva tuturor declaratiilor (…) in care ataca PSD de dimineata pana seara”. Orban spune ca are ca obiectiv ”incheierea…

- „Pierdem deja foarte mult timp și cu acest guvern. Este un semnal ingrijorator pentru toata lumea: cu cine suntem in razboi? Pentru cine coboram Armata din pod? Armata a fost pe strazi la inceputul pandemiei, ea a fost pusa la vaccinarea romanilor. Armata urmeaza sa plateasca și credibilitatea condusa…

- „Nicolae Ciuca a avut un discurs citit, plictisitor, fara niciun fel de emoție. Practic, a citit textul care i-a fost scris. Alianța pentru binele romanilor, promovata de ei, este o minciuna gogonata. PSD și PNL și-au tradat alegatorii. Campania PNL a fost una impotriva PSD, condusa in accente dure,…

- Ludovic Orban, fostul președinte PNL, ar putea fi exclus din partid vineri, cand se vor analiza declarațiile sale din spațiul public și atacul la adresa președintelui Romaniei și a președintelui PNL, anunța Florin Cițu. „Vom discuta declarațiile domnului Orban din ultima perioada in spațiul public și…

- Fostul șef in spionajul romanesc din SIE, Silviu Predoiu, susține ca revolta lui Ludovic Orban in ceea ce privește implicarea președintelui Klaus Iohannis in alegerile interne din PNL nu e una justificata. El precizeaza ca președintele Romaniei a mai avut intervenții impotriva Constituției, dar Ludovi…

- În prima zi de președinte al PNL, Florin Cîțu îi cere explicații lui Ludovic Orban pentru afirmația facuta la finalul Congresului PNL, când anunța ca parteneriatul sau cu presedintele Klaus Iohannis s-a încheiat. ”Îi voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban…