- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca, din punctul sau de vedere, pot fi demarate negocierile cu consortiul Naval Group - Santierul Naval Constanta pentru semnarea contractului de constructie a celor patru corvete multifunctionale din programul de inzestrare a Armatei, avand in vedere ca instanta…

- „Mi se pare o harțuire”, a spus Ludovic Orban despre acțiunile grupului Damen, care contesta licitația pentru pentru constructia a patru corvete militare multifunctionale. „Din punctul meu de vedere, pot incepe negocierile finale cu Naval Grup-Șantierul Naval Constanța”, a declarat premierul, inforeamza…

- In programul de azi este cuprinsa o vizita la Centrala Nucleara de la Cernavoda, dar si la Santierul Naval Constanta.Prim ministrul Ludovic Orban se afla intr o vizita in Constanta, in cursul zilei de azi.Acesta este insotit de Virgil Popescu, ministrul Economiei, dar si de Ion Stefan, ministrul Dezvoltarii.In…

- Decizia Curtii de Apel Bucuresti (CAB) pronuntata luni reprezinta un pas major in clarificarea aspectelor legale referitoare la achizitia corvetelor multifunctionale, se arata intr-un comunicat transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN), informeaza Agerpres.Citește și: Varsta de pensionare…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv cererea companiei olandeze Damen de anulare a procedurii de atribuire a contractului de 1,6 miliarde euro pentru constructia a patru corvete militare multifunctionale destinate Marinei Militare Romane, informeaza Agerpres. Respectivul contract a fost atribuit…

- Decizie definitiva data de Curtea de Apel Bucuresti in procesul Damen - MApN. CAB a respins definitiv cererea companiei olandeze Damen de anulare a procedurii de atribuire a contractului de 1,6 miliarde euro pentru constructia corvetelor militare multifunctionale, contract castigat de asocierea…

- Implementarea proiectului in care Damen este principalul contractant va incepe in curand si presupune livrarea a patru fregate intre 2027 si 2031 pentru o suma de aproximativ 4,6 miliarde de euro. Exista, de asemenea, o optiune de a furniza inca doua fregate dupa 2032.