Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca a vorbi in acest moment despre un proiect de lege de amanare alegerilor locale arata „neseriozitate”, in condițiile in care deja au fost depuse candidaturile și au fost demarate toate procedurile pentru campania electorala.

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca a vorbi in acest moment despre un proiect de lege de amanare alegerilor locale arata "o neseriozitate care ar trebui sa fie straina de orice om care este prezent in viata publica din Romania"."Aici trebuie sa readuc aminte, ca sa stie toti oamenii…

- Premierul Ludovic Orban va fi prezent miercuri la plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, de la ora 13.00, pentru a prezenta un raport referitor la masurile Guvernului impotriva raspandirii COVID-19, in contextul deschiderii anului scolar pe 14 septembrie si organizarii alegerilor locale…

- Premierul Ludovic Orban va fi prezent miercuri la plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, de la ora 13.00, pentru a prezenta un raport referitor la masurile Guvernului impotriva raspandirii COVID-19, in contextul deschiderii anului scolar pe 14 septembrie si organizarii alegerilor locale…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, îl someaza pe premierul Ludovic Orban "sa informeze urgent Parlamentul daca se impune amânarea alegerilor locale și a deschiderii școlilor", în contextul situației generate de pandemia de COVID-19."Ludovic Orban trebuie…

- Creșterea cazurilor de bolnavi de Covid-19 in Romania pune sub semnul intrebarii desfașurarea alegerilor locale pe 27 septembrie. Premierul Ludovic Orban a spus, joi, raspunzand intrebarilor presei, ca nu se pune problema deocamdata sa amanam alegerile. ”Este prematur” a spus premierul. Liderul interimar…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca o decizie privind organizarea sau amanarea alegerilor locale nu tine exclusiv de Executiv sau de PNL, insa sustine ca Guvernul este pregatit „de orice masura” pentru a apara sanatatea publica, scrie News.roIntrebat daca se impune amanarea alegerilor locale in situatia…

- Curtea Constitutionala a amânat miercuri o decizie pe sesizarea PNL vizând actul normativ prin care PNL a modificat ordonanța Guvernului privind prelungirea mandatelor aleșilor locali. Miza este cine stabilește data alegerilor locale - Guvernul sau Parlamentul.CCR a avut pe ordinea de…