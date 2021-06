Orban, replică pentru Cîțu: Eu sunt un garant al menţinerii coeziunii în Coaliţie Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat, joi, ca el este un garant al mentinerii coeziunii în aceasta coalitie. Declarația liderului PNL a venit în urma întrebarii referitoare la afirmațiile adversarului sau Florin Cîtu care a spus ca daca ar fi presedinte al PNL coalitia de guvernare ar functiona mai bine.



"Eu am fost seful echipei de negociere, în calitate de presedinte al PNL, negocieri care într-adevar au fost dificile, dar în urma lor am reusit formarea coalitiei, învestirea Guvernului (...) Am participat la toate negocierile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a refuzat sa creada ca premierul Florin Citu, concurentul sau in competitia pentru sefia partidului a declarat ca actuala coalitie de guvernare ar merge mai bine cu el in fruntea partidului. In schimb, Ludovic Orban spune ca el este un „garant al mentinerii coeziunii…

- Liderul PSD a reiterat faptul ca PNRR trebuie sa fie prezentat in Parlament.”PNRR trebuie prezentat in Parlament. Nu este o cerinta de a exista un vot. Anumite state au facut si acest vot pana la urma generic. Credem ca cel mai important este sa fie prezentat. Urmeaza ca eu si cu parteneri sociali ai…

- Ludovic Orban și-a exprimat nemulțumirea legata de intalnirea care va avea loc joi intre premierul Florin Cițu și președintele PSD, Marcel Ciolacu, intalnire convenita dupa ce oficialii de la Bruxelles au recomandat guvernului de la București sa discute și cu liderul Opoziției despre PNRR. Marcel Ciolacu…

- PSD spune ca „este regretabil ca lupta politica interna din PNL pune in pericol realizarea Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei”.PSD a anunțat, de asemenea ca „a reinnoit oferta de a pune la dispoziție toți specialiștii și experții partidului, care sa se implice pentru ca Romania…

- "Nu exista evenimente publice programate in aceasta zi" este mesajul care apare asazi pe site-ul Guvernului, la Agena publica. Informația este confirmata și de Biroul de presa al Guvernului, care susține ca Florin Cițu nu are, astazi, in program o intalnire cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, iar o…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a discutat marti cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, el afirmand ca, ''la cat de rau arata acum lucrurile'', premierul Florin Citu ''se va intoarce din nou cu…

- ”Masurile adoptate – un pas important pentru sustenabilitatea finantelor publice, parametrii in care am construit bugetul de stat pentru anul in curs, comunicarea constanta la nivel tehnic si politic au fost factori care au intarit relatia de incredere cu Comisia Europeana. Acestea sunt cateva concluzii…