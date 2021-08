Dupa ce tot mai mulți susținatori ai lui Florin Cițu l-au acuzat direct sau voalat pe Ludovic Orban de ieșirea in spațiul public a informației privind arestarea lui Florin Cițu in America, Ludovic Orban a facut o serie de declarații joi seara, la B1TV. Președintele PNL susține ca nu a știut niciodata acest aspect despre […] The post Orban raspunde acuzațiilor din PNL: “In nicio discuție el nu mi-a relatat asta despre viața lui”/ “Cea mai buna cale de a te elibera e sa marturisesti” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .