- "Am vazut 15 la suta din PIB, 30 de miliarde de euro. Sunt povești. Inca nu am finalizat evaluarea. Se va face in jurul datei de 15 aprilie. Inca se mai produc mișcari in economie, care nu sunt intotdeauna pozitive. Pot sa-i asigur pe romani ca orice resursa disponibila o vom folosi pentru a relansa…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre suma ce este necesara pentru ca Romania sa treaca peste aceasta epidemie cu bine și despre cum va fi afectata creșterea economica."Am vazut 15 la suta din PIB, 30 de miliarde de euro. Sunt povești. Inca nu am finalizat evaluarea.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca este posibil ca alegerile locale sa fie organizate in septembrie, aratand ca Guvernul este pregatit sa adopte o ordonanta de urgenta pentru prelungirea mandatelor actualilor alesi locali. Anuntul vine la o zi dupa ce Tariceanu, Ciolacu, Ponta si Kelemen…

- Spitalele din Romania ar putea fi in curand dotate cu camere cu presiune negativa, in care coronavirusul nu se poate raspandi, anunța MEDIAFAX.Ministerul Apararii a contribuit la producerea unui prototip de camera in care pot fi tinuti pacientii infectati fara teama de raspandire a COVID-19.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in cazul in care OUG privind anticipatele va fi respinsa si in Camera Deputatilor, liberalii au solutii la aceasta problema, inclusiv sesizarea CCR. "Indemn deputatii...

- Comisia Europeana estimeaza ca Produsul Intern Brut al Romaniei va creste cu 3,8% anul acesta, in usoara scadere fata de 2019 cand economia tarii a marcat o crestere de 3,9%. Romania a avut o crestere economica de 3,9% in 2019, in scadere fata de 2018, cand am avut o crestere de 4,4% potrivit Comisiei…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca Start Up Nation ar trebui lansat în domenii precum IT si cercetare, care pot duce la dezvoltarea economiei românesti. "Nu Start Up Nation pentru pomanageala pe care a gândit-o PSD", a afirmat Orban, duminica, la Consiliul National al PNL.…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei in 2019 "s-a amplificat" Foto: Arhiva. Deficitul balantei comerciale a României în 2019 s-a amplificat, în contextul în care importurile au crescut cu 4,1 la suta, iar exporturile cu doar 1,7 la suta, potrivit datelor publicate…