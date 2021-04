Stiri pe aceeasi tema

- Ședința coaliției de guvernare care a avut loc luni, dupa birourile permanente ale fiecarui partid, s-a incheiat cu o ințelegere in privința scandalului demiterii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații. Ludovic Orban, președintele PNL, a recunoscut ca mulți liberali sunt nemulțumiți de acțiunile…

- Ședința coaliției de guvernare care a avut loc luni, dupa birourile permanente ale fiecarui partid, s-a incheiat cu o ințelegere in privința scandalului demiterii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații. Ludovic Orban, președintele PNL, a recunoscut ca mulți liberali sunt nemulțumiți de acțiunile…

- Modul in care este gesionat Ministerul Sanatații este privit cu ingrijorare, iar USR PLUS are raspunderea politica exclusiva pentru menținerea in funcție a ministrului Vlad Voiculescu, a afirmat...

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat dupa ședința coaliției ca exista „un punct” pana la care partidele din coaliție decid pentru miniștrii lor, insa exista și „un punct” de la care premierul poate sa decida inlocuirea unui ministru. Orban și-a aratat nemulțumirea in legatura cu activitatea ministrului…

- Vlad Voiculescu recunoaște ca Romania nu poate folosi echipamente sanitare de aproape 800 de milioane de lei! Motivul: marfa se afla in depozitele UNIFARM și a fost achiziționata la prețuri exorbitante, in primul an al pandemiei, iar DNA are un dosar penal deschis. La vremea respectiva, atat…

- Coaliția de guvernare nu susține acordarea a 12 calatorii gratuite cu trenul pentru studenți. Coaliția de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR a decis, luni, sa nu susțina amendamentul care ar oferi studenților 12 calatorii gratuite cu trenul, pe langa reducerea de 50% la achiziționarea biletelor. Liderii…

- Premierul ceh Andrej Babis a sustinut ca niste intermediari privati au oferit vaccinuri anticoronavirus produse de AstraZeneca atunci cand se discuta situatia privind sincopele in livrarea acestui vaccin catre Uniunea Europeana, a informat vineri agentia de presa ceha CTK. "In zilele in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni, ca premierul Florin Citu ''se foloseste de mortii de la 'Matei Bals'" pentru a argumenta austeritatea. "Citule, le-ai aratat romanilor cat de neom poti sa fii, mintind o tara intreaga aflata in stare de soc in ziua tragediei de la Bals…