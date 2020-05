Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut miercuri, in sedinta de Guvern, ca, pana pe 1 iunie, mastile de protectie sanitara sa ajunga in scoli, in conditiile in care cursurile de pregatire pentru examenele nationale incep pe 2 iunie. Si Ministerul Sanatatii a fost atentionat sa rezolve cit mai repede achizitia…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat luni ca elevii din anii terminali vor putea reveni in unitatile de invatamant pe data de 2 iunie, doar pentru doua saptamani, fiind permis accesul pentru maximum zece elevi in sala de clasa. ‘In ceea ce priveste reluarea activitatilor in cadrul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, face declaratii de presa in urma sedintei privind masurile de gestionare a epidemiei COVID 19.La sedinta au participat Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Educatiei si Cercetarii,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea luni, 27 aprilie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID 19.In cadrul sedintei participa Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea luni, 27 aprilie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Educației…

- Președintele Klaus Iohannis va avea luni, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19. La intalnirea de la Palatul Cotroceni participa, potrivit Administratiei Prezidentiale, prim-ministrul Ludovic Orban, Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, Ministrul…

- Ludovic Orban a fost intrebat daca pot fi reluate cursurile in scoli dupa data de 15 mai. "Aceasta decizie o vom lua impreuna cu presedintele, cu echipa de la Ministerul Educatiei pe baza estimarilor care sunt facute de Ministerul Sanatatii si va fi luata in functie de contextul epidemiologic…

- "Anul scolar va fi incheiat. Adica elevii isi vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an. La fel, studentii isi vor da toate examenele. Incercam, sigur, daca dupa 15 mai lucrurile vor fi in regula, putem sa dam drumul la activitatea scolara", a declarat, marti seara, Ludovic Orbvan.…