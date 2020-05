Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul nu va creste impozitele si nici contributiile sociale, chiar daca situatia economica este una dificila. "Asa cum am anuntat, si cum am scris in programul de guvernare, nu vom creste impozitele si nici contributiile. Sigur, am mostenit o situatie extrem de dificila, situatia s-a complicat si mai mult ca urmare a crizei economice provocata de epidemie. Am facut eforturi foarte mari pentru a mentine cat mai multa lichiditate in economie, pentru a mentine ritmul sustinut al investitiilor, pentru a crea posibilitatea de se fluidiza toate circuitele…