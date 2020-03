Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali va injumatati salariile tuturor jucatorilor de la FCSB si s-a aratat nemultumit de faptul ca Guvernul a decis sa suporte doar o parte din salariile celor afectati de pandemia de coronavirus. Statul achita 75% din salariul mediu brut, adica in jur de 4.000 de lei. Gigi Becali nu…

- Sorina Donisa, șefa grupului de recutare APT, cu peste 2.000 de angajați, considera ca masurile destinate pieței muncii, prin care Guvernul vrea sa susțina economia la nivel național, ar trebui sa aiba aplicabilitate in toate industriile, criza fiind generala. Ea mai spune ca masurile trebuie aplicate…

- Guvernul trebuie sa acceseze rapid liniile de finantare deschise de Uniunea Europeana (UE), Banca Mondiala (BM) si Fondul Monetar International (FMI) si sa realoce fondurile pentru diminuarea efectelor epidemiei, arata o declaratie comuna a sindicatelor si patronatelor din Romania.

- Bancile nu mai vor sa imprumute guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, iar Ministerul Finantelor Publice (MFP) a fost nevoit sa respinga, luni, toate ofertele bancilor depuse in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 94 de luni, prin care intentiona sa atraga 600 de milioane…

- Intrebat de jurnalistul Victor Ciutacu in cadrul emisiunii "Punctul culminant" despre majorarea pensiilor, Ludovic Orban a explicat ca exista resurse cuprinse la buget pentru a asigura cresterea pensiilor de la 1 septembrie. "In legea bugetul de stat si in legea asigurarilor sociale de stat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta o Ordonanta de urgenta, care stabileste niste prevederi clare in cazul alegerilor anticipate."Exista un astfel de proiect, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta a existat aceasta discutie si a rezultat necesitatea…

- Cați bani caștiga omul care gestioneaza banii Romaniei. Ce salariu incaseaza ministrul Finantelor Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, sambata, ca el castiga 12.000 lei lunar, mai putin decat incasa ca senator. "Mi-am limitat salariul, este 12.000 lei. Mi-a scăzut salariul, să ştiţi,…

- Premierul Ludovic Orban considera ca noua politica a Comisiei Europene legata de reducerea emisiilor de carbon, așa-numitul Green Deal (acordul verde european), va fi o provocare pentru România. Va fi afectat domeniul energetic, existând riscul pierderii a 40% din capacitatea de producție,…