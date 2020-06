ORBAN l-a invocat pe Iisus! ”Asta pleacă din BIBLIE” Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, despre protecția consumatorului și controalele efectuate de institutiile statului la agentii economici, ca el personal este adeptul exemplului biblic in care „Iisus nu vrea moartea pacatosului, ci indreptarea lui”. „Personal nu sunt adeptul...pana la penalizare, e o lege a preventiei care este in vigoare si pe care multi nu o respecta. Eu sunt adeptul ca rolul unui control si asta pleaca si din Biblie, Iisus nu vrea moartea pacatosului, ci indreptarea lui. La fel si in controlul pe care il efectueaza o institutie a statului, rolul trebuie sa fie in primul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, despre protecția consumatorului și controalele efectuate de institutiile statului la agentii economici, ca el personal este adeptul exemplului biblic in care „Iisus nu vrea moartea pacatosului, ci indreptarea lui”.„Personal nu sunt adeptul...pana la…

- Ludovic Orban a transmis joi seara la Digi24 ca cei care pleaca zilele acestea in vacante in Bulgaria pot sa plece linistit. Premierul a atras, insa, atentia ca romanii care ar urma sa plece peste o saptamana in vacanta ar trebui sa verifice site-ul INSP, pentru a vedea daca la intoarcere trebuie sa…

- "Odata cu masurile de relaxare, chiar daca noi le-am luat intr-o cadenta bine gandita, pas cu pas, treptat, numarul interactiunilor intre oameni a crescut semnificativ si riscul de transmitere in comunitate a crescut semnificativ. Personal, urmaresc cu atentie evolutia cazurilor, indemn oamenii sa…

- Acesta ii indeamna pe romani sa respecte regulile si sa se protejeze in contextul in care riscul de transmitere a noului coronavirus in comunitate a crescut semnificativ. "Odata cu masurile de relaxare, chiar daca noi le-am luat intr-o cadenta bine gandita, pas cu pas, treptat, numarul interactiunilor…

- Decizie ciudata a polițistului sunat de premierul Ludovic Orban, dupa ce a demascat planul de amenzi din perioada starii de urgența.Demis de superiori și repus in funcție la ordinul șefului IGPR, dupa un scandal uriaș, acesta a luat decizia sa plece. „Niciun compromis”, a anunțat... Citește…

- Ludovic Orban a vorbit la Digi24 despre reglementarile care vor fi impuse companiilor pentru a proteja angajații și despre transportul public. Premierul spune ca regulile vor fi stabilite prin ordine comune a miniștrilor din domeniu, iar respectarea acestora va fi verificata de instituțiile statului.

- Premierul Ludovic Orban a participat joi la imbarcarea echipei de medici și asistenți romani care pleaca in misiune in Republica Moldova pentru a sprijini personalul medical din aceasta țara, aflat in prima linie de lupta impotriva epidemiei de coronavirus.El a spus ca astazi Guvernul va aproba…

- Revenirea la normalitate depinde in mare masura de modul in care cetatenii respecta regulile si recomandarile autoritatilor, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban, care a facut un apel la romani “sa mai reziste”, informeaza AGERPRES . “Presedintele, impreuna cu Guvernul, analizeaza situatia. Presedintele…