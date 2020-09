Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, raspunzand unei intrebari referitoare la relaxarea restrictiilor, ca ar putea fi permise manifestatiile, cu numar limitat de persoane si cu respectarea masurilor sanitare, transmite Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, la inceputul ședinței de Guvern de joi, 27 august, ca maximum 100 de persoane vor putea participa la mitingurile electorale din timpul campaniei pentru alegerile locale din 27 septembrie. In spațiile inchise vor putea fi prezenți maximum 50 de oameni, a notat Mediafax.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CSU). Pe ordinea de zi se regasește ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pe timpul campaniei electorale, dar si redeschiderea teatrelor, cinematografelor si a restaurantelor.…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, noile masuri pe care le-ar putea lua Guvernul pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus, dupa ședința CNSU, in care vor fi facute aceste propuneri. Printre acestea se numara purtatul maștii in aer liber in zonele aglomerate, dar și limitarea programului…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, masurile care ar putea fi introduse de la 1 august, intre care se numara limitarea programului cluburilor și teraselor in anumite zone și introducerea obligativitații purtarii maștilor in spațiile deschise aglomerate.„Singurele discuții sunt legate…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca o noua etapa de relaxare va exista la 1 iulie daca se inregistreaza ”un nivel previzionat al raspandirii virusului in comunitate”, ceea ce nu avem deocamdata, numarul de imbolnaviri fiind constant mare.