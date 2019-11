Stiri pe aceeasi tema

- Interesul si obiectivul comun pe care il avem este acela de a corela politicile guvernamentale cu politicile Bancii Nationale, pentru a asigura echilibrele macroeconomice, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban, dupa consultarile de la BNR, informeaza Agerpres.Citește și: Ludovic Orban…

- "In ceea ce privește stabilirea salariului minim, din 2015, partenerii din UE ne-au cerut sa stabilim o formula, sa intemeiem creșterea salariului minim pe baza unor indicatori obiectivi, indicele productivitații, rata inflației, adica sa nu scoți din burta așa cum s-au scos creșterile de salariu…

- Taxele de mediu pot avea un rol pozitiv in incurajarea companiilor, organizatiilor si a consumatorilor finali sa isi schimbe comportamentul, deci pot fi mai mult decat un instrument de taxare, mai precis o parghie economica cu un rol semnificativ in reducerea impactului negativ asupra mediului inconjurator,…

- "Va spun foarte limpede, exista ministere, agentii, institutii guvernamentale, care au bani numai pana in luna noiembrie si care nu au bani sa inchida anul", le-a spus Ludovic Orban membrilor PNL din regiunea Muntenia reuniti, vineri, la un miting electoral la Pitesti. "Nu mai au bani sa…

- Guvernul pregatit de acesta a fost ținut la mare secret. Pana ieri. Ieri am aflat componența viitorului Executiv. Daca va fi sa fie. Daca, in final, partidele care au susținut moțiunea de cenzura il și omologheaza in Parlament. Iar guvernul ținut pana ieri la mare secret reprezinta o surpriza totala.…

- Se exercita presiuni colosale asupra liderului USR pentru ca acesta sa coopereze cu PNL și sa scoata basma curata acest partid. Sa-l extraga practic din fundatura in care s-a aruncat in brațe cu Klaus Iohannis. Obiectivul celor care exercita aceste presiuni este sa determine USR sa susțina in Parlament…

- Președintele PNl, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Sibiu, ca, daca liberalii vor fi chemați sa formeze Guvernul va apela la cei mai valoroși membri ai partidului, printre care se numara și Raluca Turcan. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Sibiu, ca obiectivul partidului…