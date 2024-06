Stiri pe aceeasi tema

- Reactorul PAK 2 din Ungaria este in constructie din 2014, iar societatea rusa Rosatom este responsabila cu proiectarea si lucrarile. Compania rusa construieste doua reactoare cu o capacitate de 1,2 gigawati fiecare la Paks, in centrul Ungariei, la 100 de km de Budapesta. „De o mare importanta este acordul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat marti ca ar trebui sa i se permita Kievului sa „neutralizeze” bazele militare de unde Rusia lanseaza rachete asupra teritoriului ucrainean, declaratie venita in plina controversa asupra posibilitatii folosirii de catre Ucraina a armelor occidentale pentru…

- Ungaria nu va participa la planurile NATO de sporire a rolului Aliantei in coordonarea ajutorului militar pentru Ucraina si in instruirea soldatilor ucraineni, si nici la pachetul de ajutor pentru Ucraina in valoare de 100 de miliarde de euro propus de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a…

- Liderii europeni au laudat sambata adoptarea de catre Camera Reprezentanților din SUA a pachetului de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 60,8 miliarde de dolari, dar unii politicieni și analiști avertizeaza ca este nevoie urgenta și de sprijin suplimentar din partea Europei inaintea ofensivelor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut miercuri aliatilor Ucrainei sa-i furnizeze acesteia rapid mai multe munitii, sisteme antiaeriene si alte ajutoare militare pentru a rezista in fata ofensivei ruse, in timp ce generalul american Christopher Cavoli, comandantul Fortelor Aliate in…

- Alianța Nord-Atlantica nu este si nu va fi parte a conflictului din Ucraina, a declarat joi, 4 aprilie, secretarul general Jens Stoltenberg, in conferinta de presa de la finalul reuniunii ministrilor de externe ai statelor membre, informeaza Agerpres."Nu avem planuri sa trimitem trupe de lupta in Ucraina,…

- NATO ia in calcul un ajutor consistent pentru Ucraina in razboiul cu Rusia. E vorba despre 100 de miliarde de euro pentru urmatorii cinci ani, au declarat diplomați ai unor țari membre NATO. Propunerea de a aloca sprijinul militar pentru Ucraina pe termen lung ar conferi alianței un rol mai clar…

- Prim-ministrul estonian Kaja Kallas a lansat un avertisment dur catre Occident, subliniind necesitatea urgenta de a sprijini Ucraina in conflictul cu Rusia. Ea subliniaza ca lipsa de acțiune ar putea duce la un conflict regional mai amplu, care ar putea escalada intr-un al treilea razboi mondial. Aflata…