Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul asteapta de la mediul de afaceri din Romania sa faca profit, iar profitul sa ramana in Romania si sa fie reinvestit aici, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Florin Citu, in cadrul unei intrevederi cu membrii asociatiei patronale Concordia. "Sa faca profit si sa il reinvesteasca,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca reprezentantii Guvernului vor avea discutii cu cei ai Comisiei Europene despre acciza la combustibil. Intrebat despre faptul ca, dupa aprobarea modificarii in Camera Deputatilor, acciza la combustibil din Romania este mai mica decat minimul…

- Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța a avut o ședința cu reprezentanții Asociației Investitorilor din România. În debutul ședinței, dl Pușcuța a mulțumit investitorilor din România pentru contribuția semnificativa la dezvoltarea economiei naționale, precum și pentru crearea locurilor…

- Mediul de afaceri din Romania solicita Guvernului reluarea dialogului in privinta deciziilor cu impact economic si social, aratand ca, desi investitorii si autoritatile trebuie sa colaboreze pentru a creste nivelul de trai al cetatenilor, acest dialog a lipsit in ultimii ani, au declarat, joi, reprezentantii…

- A fost semnat Memorandumul de ințelegere intre Romania și Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear civil Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marți o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej,…

- Memorandumul este rezultatul viziunii comune cu privire la rolul strategic al dezvoltarii energiei nucleare in scopuri pașnice și marcheaza angajamentul de a lucra in direcția intensificarii cooperarii in domeniul nuclear civil. Documentul ofera perspectiva consolidarii relațiilor economice dintre…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu David Harris, presedintele American Jewish Committee, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA, prilej cu care a reafirmat angajamentul Romaniei pentru combaterea antisemitismului, a xenofobiei si a oricaror alte forme de manifestare…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului, Linos-Alexandre Sicilianos, context in care sefa Executivului de la Bucuresti a reiterat increderea pe care Romania o are in CEDO, in rolul sau de a proteja drepturile si libertatile…