Stiri pe aceeasi tema

- Rusia sta in spatele atacului Hamas din Israel, a spus, marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cadrul unei conferințe de presa la Palatul Cotroceni. El susține ca Kremlinul este cel care ofera arme și sprijin pentru atacurile sangeroase. Președintele Klaus Iohannis a fost insa mai rezervat…

- Intrebați cu privire la actorii care ar putea fi in spatele atacului Hamas in Israel, președintele Zelenski a afirmat ca Rusia ar fi una dintre țarile care a ajutat gruparea terorista. Președintele Iohannis a refuzat sa se pronunțe, aratand insa ca atenția trebuie indreptata spre Marea Neagra,

- Președintele Klaus Iohannis și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au fost intrebați marți, la Cotroceni, in conferința de presa comuna, „cine este in spatele Hamas”, in contextul razboiului din Israel.„Cei care ii sustin. Cei care ii sustin public, cei care ii sustin cu arme. Nu se intampla…

- Cu un secol in urma, in timpul Marelui Razboi, lancerii indieni s-au distins pe fașia de pamant care se intinde de-a lungul Mediteranei. Gaza a vazut multe razboaie de atunci, dar niciunul atat de dramatic și letal precum cel care se desfașoara acum. Care este povestea Fașiei Gaza și cateva momente…

- Forțele de aparare ucrainene s-au confruntat, duminica, 8 octombrie, de 33 de ori cu forțele rusești și au continuat sa avanseze pe fronturile Melitopol și Bahmut. Totodata, armata ucraineana a reușit sa respinga atacurile rușilor venite din 5 direcții. Intr-o singura zi, forțele ruse au lansat 59 de…

- Potrivit unui document secret dezvaluit de „The Guardian”, Iranul a avut dificultați in a satisface cererea tot mai mare a Moscovei pentru drone sinucigașe - așa ca o fabrica din Siria le producea și ea, dar acum producția se muta in Rusia. In documentul pe care Kievul l-a dat aliaților sai occidentali,…

- Rusia negociaza deja cu Iranul cu privire la furnizarea de rachete cu raza lunga de actiune, profitand de faptul ca rezolutia ONU care interzice astfel de operatiuni va expira in curand, informeaza joi EFE, conform Agerpres.Institutul pentru Studiul Razboiului (Institute for the Study of War - ISW)…

- Statele Unite ale Americii preseaza Iranul sa puna capat vanzarii de drone si piese pentru drone catre Rusia, in cadrul discutiilor privind o "intelegere nescrisa" intre Washington si Teheran de diminuare a tensiunilor, a relatat miercuri Financial Times, citand un