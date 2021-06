Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul in interiorul Partidului Național Liberal (PNL) ia amploare. Ludovic Orban a ramas fara susținere și este atacat din ce in ce mai des de liderii formațiunii politice. Luni dimineața, Rareș Bogdan a transmis un mesaj pentru actualul președinte, care va incerca sa-mi mențina funcția, dupa meciul…

- Se agita spiritele in tabara liberalilor, pe masura ce se apropie data alegerilor. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a afirmat luni ca nu l-a „parasit” pe presedintele liberalilor, Ludovic Orban, la negocierile pentru formarea coalitiei si a Guvernului, asa cum a sustinut acesta, si a subliniat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Arad, ca relatia sa cu premierul Florin Citu nu s-a schimbat dupa ce acesta a intrat in cursa pentru presedintia partidului, afirmand ca exista colaborare si ca obiectivul comun este ca alegerile interne sa nu afecteze actul de guvernare.…

- Premierul Florin Cîțu și-a anunțat duminica dimineața candidatura la șefia PNL. ”Sun un liberal care a trait toata viața dupa principiile liberale. De multe ori am spus ca doar liberalismul salveaza România. PNL are nevoie de un suflu nou”, a spus Cîțu.Liberalii…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa pe 25 septembrie va avea loc congresul PNL in care va fi aleasa noua conducere a partidului. Pana in prezent doar Ludovic Orban și-a anunțat public candidatura la șefia PNL, in timp ce premierul Florin Cițu a evitat…

- Congresul PNL va fi organizat pe 25 septembrie, iar la el vor participa 5.000 de persoane, a anunțat Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Intrebat daca evenimentul va avea loc la interior, a evitat un raspuns direct, spunand ca o decizie va fi luata in funcție de contextul pandemic.…

- Ludovic Orban a afirmat, luni, in timp ce se afla la Stefanesti, in judetul Arges, la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal, ca romanii ar putea plati pentru vaccinarea impotriva COVID-19 „intr-un viitor oarecare”, mentionand ca se poate ajunge in situatia vaccinului…

- Filiala PNL Iași a ramas fara conducere dupa autosuspendarea lui Costel Alexe, au declarat pentru G4Media.ro surse liberale. Astfel, in urma unei ședințe a BEX s-ar fi luat decizia de schimbare a președintelui. Alexandru Muraru, deputat de de Iași și prim-vicepreședinte al filialei Iași a PNL, este…