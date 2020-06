Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul deschiderea sezonului estival, in condiții bine regelementate și numai daca raspandirea virusului nu va lua iar amploare. Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul are in plan deschiderea sezonului estival „probabil dupa 1 iunie, cand se va reglementa acest sector”,…

- Premierul Ludovic Orban a oferit vineri un raspuns interpretabil la intrebarea relativ simpla adresata de un reporter: „Daca vreau sa merg pe malul marii sa ma plimb, o sa fiu amendat sau nu?”. In primele 15 ore ale starii de alerta a fost facuta și prima modificare la modelul declarației pe proprie…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca dupa data de 15 mai vor fi deschise hotelurile, dar nu si restaurantele, avand in vedere ca acestea din urma prezinta un mare risc epidemiologic. Lamuririle au venit, in cadrul unei lungi conferințe de presa de la Palatul Victoria, la cateva ore dupa…

- PNL se va reuni intr-o ședința de urgența, din cauza ultimelor atacuri la adresa Guvernului, facute de Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL. Duminica seara, la Antena 3, Rareș Bogdan a criticat Guvernul Orban și a acuzat Ministerului Afacerilor Externe ca ,,s-a spalat pe maini” pe tema situației…

- Premierul Orban a vorbit, vineri seara, despre masurile pe care le vor lua autoritațile in contextul starii de urgența in urmatoarea perioada. Premierul a explicat ca a avut o ședința cu reprezentanții MAI și ai Ministerului Sanatații, pentru analiza situației din spitale, mai exact pregatirea spitalelor…

- Premierul Ludovic Orban a susținut, vineri dimineața, o declarație de presa, la Ministerul Sanatații, alaturi de noul ministru, Nelu Tataru. Orban a facut mai multe anunțuri importante legate de criza provocata de noul tip de coronavirus (SARS-Cov-2 sau COVID – 19) și de modul in care a acționat și…

- Premierul Ludovic Orban a anuțat joi adoptarea unei ordonanțe de urgența de modificare a Codului Penal, fiind inasprite pedepsele pentru falsul in declarații și nerespectarea carantinei. AMASP, o asociație a magistraților din care face parte și procurorul general al Romaniei, ceruse, cu o zi inainte,…

