Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul a luat masuri "ferme" pentru evitarea raspandirii epidemiei de coronavirus cand alte tari nici nu discutau despre ele, iar acest lucru a dat rezultate bune.



"Nu imi place sa vorbesc despre decese (...), dar in Romania sunt 52 de decese, in timp ce in Spania sunt 7.345 de decese, in Franta sunt 3.024 de decese si lista poate sa continue. Aici nu e vorba de capacitate de diagnosticare, ci este vorba de masurile ferme care au fost luate de Guvern si de autoritati imediat. Pot sa va dau un exemplu. Odata cu noul an chinezesc s-au intors…