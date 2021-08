Orban: Guvernarea cu UDMR e complicată. Sunt anumite limite peste care nu trecem ​​Liderul PNL Ludovic Orban considera ca guvernarea liberalilor alaturi de UDMR este una complicata, înca precizeaza ca Uniunea își respecta cele mai multe înțelegeri.



&"E o guvernare complicata, noi am mai guvernat cu UDMR. UDMR are oameni competenți care gireaza cu profesionalism ministerele, agențiile pe care le conduc si e u n partener care își respecta cele mai multe înțelegeri. Sunt anumite limite peste care nu trece&", a spus Orban.



Liderul PNL evitat sa spuna exact care sunt limitele despre care a vorbit, comentând doar ca exista un program… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

