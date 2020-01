Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca este important ca Romania sa beneficieze de o alocare din bugetul UE care sa tina cont de realitatile existente. "La intalnirea mea cu presedintele Comisiei...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o declaratie de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca vor discuta despre evolutiile pozitive din Romania, despre faptul ca tara noastra este un partener angajat in atingerea obiectivelor Uniunii Europene, dar si despre…

- UPDATE – Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Ludovic Orban are, joi, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discutiile vizand, printre altele, bugetul UE si Pactul Verde european. ‘Este o ocazie excelenta pentru a-i prezenta presedintelui Comisiei…

- Romania va primi primul sistem de rachete Patriot, iar Forțele Aeriene vor avea inca patru aparate F16. Bugetul de 2% din PIB, lucru pentru care președintele american lauda constant Bucureștiul, nu asigura si succesul programelor mari de inzestrare.

- Premierul Ludovic Orban susține ca „orice cheltuiala suplimentara la buget, așa cum e construit, nu poate fi suportata decat daca se renunța la alte categorii de cheltuieli”. Dublarea alocațiilor pentru copii va aduce, cu sine, taieri din alta parte, a dezvalui Ludovic Orban la Digi 24. Iata principalele…

- Bugetul pentru 2020 este gata, a fost construit pe legislatia si taxele in vigoare si cred ca va fi prezentat in Parlament saptamana viitoare, a declarat, marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca reprezentantii Guvernului vor avea discutii cu cei ai Comisiei Europene despre acciza la combustibil. Intrebat despre faptul ca, dupa aprobarea modificarii in Camera Deputatilor, acciza la combustibil din Romania este mai mica decat minimul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca unul dintre obiectivele guvernului pe care il conduce este sa inceteze Mecanismul de Cooperare si Verificare "intr-un timp cat mai scurt posibil" si a afirmat ca acest lucru se poate realiza numai daca vor fi indeplinite recomandarile Comisiei Europene. "Unul…