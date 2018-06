Presedintele PNL, Ludovic Orban, a confirmat vineri la Buzau ca a fost inceputa urmarirea penala in rem in privinta sesizarii pe care a facut-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, "privind posibila infractiune de tradare", mentionand totodata ca va pune la dispozitia procurorului informatiile pe care le detine. "Procurorul sau procurorii probabil considera ca trebuie cercetate faptele, nu stiu daca vor exista, daca voi fi convocat, ma voi duce sa pun la dispozitia procurorului informatiile pe care le detin, pe care in mare parte le-am prezentat…