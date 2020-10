Intrarea in Partidul Social Democrat a prof. dr. Alexandru Rafila nu schimba cu nimic acest partid, "care ramane unul retrograd", a afirmat joi premierul Ludovic Orban.



"S-a schimbat cu ceva PSD? Nu s-a schimbat cu nimic. Cu o floare nu se face primavara. Nu cunosc abilitatile politice ale domnului Rafila. Cred ca locul domnului Rafila nu este in PSD. Mi se pare ca a luat o decizie gresita si intr-un moment in care, sa fim cinstiti, e nevoie de fiecare specialist in aceasta batalie. (...) Dar, in fond, este decizia fiecarui om, ea va fi judecata de oameni. Pe de alta parte, PSD ramane…