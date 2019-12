Orban, de Ziua Constituţiei: Ceea ce toţi am trăit în ultimii ani arată că valorile Constituţiei trebuie permanent vegheate "Ceea ce toti am trait insa in ultimii cativa ani, din pacate, ne-a demonstrat ca valorile Constitutiei au nevoie sa fie permanent vegheate, pentru ca derapaje de orice natura de la democratie, de la principiile statului de drept, sa nu mai fie posibile.(...) Consider in egala masura util sa luam in calcul chiar reexaminarea sistemului constitutional si legislativ, atunci cand vom avea momentul politic oportun, astfel incat democratia sa fie intarita. Nu putem tolera sub nicio forma incalcarea Constitutiei, pentru ca vrem sa mentinem in siguranta drumul european pe care Romania s-a inscris… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

