Orban: De săptămâna viitoare vor fi introduse în producţie măşti de tip FFP2 Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca, incepand de saptamana viitoare, vor fi introduse in procesul de productie masti de protectie de tip FFP 2 si, de asemenea, ca exista mai multe companii romanesti care doresc sa fie implicate in productia de echipamente sau substante in contextul crizei create de pandemia de coronavirus.



"Deja se produc izolete in Romania (...). Au o capacitate de productie de 30 de izolete pe saptamana care vor fi furnizate imediat catre beneficiarii posibili - servicii de ambulanta sau spitalele care au nevoie. Este aproape finalizata testarea camerelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

