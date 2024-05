Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul care tocmai s-a incheiat, mai exact sambata seara, Ronald Gavril, boxer care in prezent este iubitul Anamariei Prodan, a avut meci in cadrul unei gale care s-a disputat in Craiova. Ronald Gavril a luptat impotriva mexicanului Carlos Gallego Montijo pentru centura WBC Latino și a reușit…

- Ronald Gavril tocmai a marcat o noua victorie impotriva mexicanului Carlos Gallego Montijo. La meci a fost prezenta și Anamaria Prodan. Cum au aparut cei doi pe rețelele de socializare dupa victoria sportivului, aflați in randurile urmatoare. Gestul lui Ronald Gavril pentru Anamaria Prodan dupa ce a…

- Ronald Gavril s-a intors in Romania, iar Anamaria Prodan i-a facut o surpriza de proporții. Sportivul urmeaza sa participe la o gala de box la Craiova, eveniment organiat de impresara. Pe rețelele de socializare, a scris cateva cuvinte despre cariera sa sportiva, adaugand cat este de incantat de schimbarile…

- Anamaria Prodan a reacționat imediat dupa ce s-a vehiculat ca Laurențiu Reghecampf ar vrea sa il cheme pe Dan Alexa ca martor la procesul pe care il au. Totul a pornit dupa ce Corina Caciuc, actuala iubita a antrenorului, a fost chemata ca martor in procesul de divorț.Recent s-a speculat ca Laurențiu…

- Anamaria Prodan se declara o femeie implinita de cand formeaza un cuplu cu Ronald Gavril. Impresara spune ca sportivul a adus lumina atat in viața ei, cat și a copiilor, care l-au apreciat inca de cand l-au cunoscut.

- Anamaria Prodan și-a gasit in sfarșit liniștea alaturi de celebrul jucator de box stabilit peste Ocean. Pe cei doi i-a legat mulți ani o stransa prietenie, insa totul s-a transformat intr-o frumoasa poveste de dragoste. Barbatul s-a integrat foarte bine in famila impresarei, iar copiii acesteia au o…

- Anamaria Prodan radiaza de fericire de cand și-a gasit liniștea in brațele lui Ronald Gavril! Iubitul impresarei din fotbalul romanesc a devenit cetațean de onoare. Iata primele declarații ale Anamariei Prodan, dupa reușita partenerului sau! Ce planuri au cei doi acum?