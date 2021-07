Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a precizat ca, in cazul in care Alin Nica a fost atat de nemultumit de modul in care s-au derulat alegerile la PNL Timisoara, atunci trebuia sa isi dea demisia. El i-a reamintit acestuia ca era presedinte interimar atat la organizatia liberala judeteana, cat si la cea de municipiu.

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat, sambata, ca Biroul Politic Judetean (BPJ) al formatiunii va analiza saptamana viitoare eventuale excluderi din partid a anumitor membri, care au avut “un comportament neadecvat” la alegerile pentru conducerea Organizatiei Timisoara. De asemenea,…

- Alegerile in PNL Timisoara continua si se voteaza, chiar daca presedintele PNL Timis, Alin Nica, si secretarul general Danut Groza au decis ca ele sa fie anulate. Unda verde pentru continaurea lor a fost data chiar de presedintele PNL, Ludovic Orban. Dupa ce Alin Nica si Danut Groza au decis sa anuleze…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si „prin momente grele”, fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri, potrivit Agerpres. „Practic, eu am condus negocierile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca intotdeauna a preferat sa isi faca campanie de la om la om, incercand ca convinga fiecare persoana ca proiectul sau este cel mai bun. Orban a precizat ca se bazeaza, la Congresul PNL,…