Ludovic Orban cutremura scena politica dupa ultimele declarații facute. Liderul Camerei Deputaților a vorbit despre relația liberalilor cu cei de la UDMR. Ludovic Orban a fost intrebat daca guvernarea alaturi de UDMR inseamna un compromis. In acest context, el a subliniat faptul ca este o guvernare complicata, dar ca UMRD este un partener care isi respecta cele mai multe intelegeri. Totodata, Orban a precizat ca sunt anumite limite peste care PNL nu trece, dar nu a dorit sa dea un exemplu in acest sens. In același timp, Ludovic Orban a mai declarat duminica, in Covasna, ca a cerut liberalilor…