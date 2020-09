Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Luodvic Orban a transmis un mesaj cu ocazia inceperii noului an scolar.Iata mesajul prim ministrului Ludovic Orban cu ocazia inceperii noului an scolarldquo;Copiii si adolescentii Romaniei incep astazi un an scolar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritatile…

- Ludovic Orban susține ca elevii se intorc in clase pentru a-si continua pregatirea cu o lectie in plus pe care trebuie sa o invete: grija fata de propria sanatate si fata de cei din jur, subliniind ca ne confruntam cu un inamic diferit fata de virusurile cunoscute pana acum. Totodata, acesta a mai precizat…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj, cu prilejul inceperii noului an școlar. “Copiii și adolescenții Romaniei incep astazi un an școlar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritațile de protecție sanitara ale momentului, in contextul pandemiei COVID-19.…

- "Copiii și adolescenții Romaniei incep astazi un an școlar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritațile de protecție sanitara ale momentului, in contextul pandemiei COVID-19. Educația este condiție de baza pentru o societate civilizata și, dupa aproape șase luni…

- Premierul Ludovic Orban afirma in mesajul transmjis luni, cu ocazia inceperii noului an scolar, ca elevii se intorc in clase pentru a-si continua pregatirea cu o lectie in plus pe care trebuie sa o invete: grija fata de propria sanatate si fata de cei din jur, subliniind ca ne confruntam cu un inamic…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, luni dimineața, un mesaj elevilor și profesorilor care s-au intors de azi la școala. Premierul a spus ca este un an școlar atipic și un test pentru intreaga societate și le cere acestora sa fie responsabili și sa respecte masurile de prevenție, potrivit News.„Copiii…

- "Copiii trebuie sa mearga la școala, iar Guvernul PNL trebuie sa faca tot posibilul ca anul școlar sa inceapa in siguranța! Incetați sa mai tratați educația ca pe un subiect electoral! Nu va mai mințiți singuri și nu mai mințiți romanii cu educația on-line. Știți bine ca este imposibila in…

- "Sunt in fata dumneavoastra sa va asigur ca realitatea in care copiii dumneavoastra invata nu mai poate fi ignorata. Oferim sincere scuze pentru ca foarte multi copii din sistemul educational romanesc nu reusesc sa faca fata cerintelor examenelor nationale si ne asumam faptul ca si din cauza noastra,…