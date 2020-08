Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei il acuza pe premierul Ludovic Orban de abuz de putere. ”Autostrada de Centura a Capitalei, de care nu v-a pasat nici ca premier, nici ca ministru al transporturilor, nici ca viceprimar, a devenit moneda de schimb a Guvernul PNL Orban pentru votul bucureștenilor!”, spune…

- Autostrada de Centura a Bucurestiului este vitala, iar Guvernul isi propune ca, pana la sfarsitul anului, sa semneze toate contractele de proiectare si executie pentru cele patru tronsoane de nord si sa inceapa si sa continue lucrarile de constructie la cele trei tronsoane din sud, a declarat, marti,…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a inmanat, marti, ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul Vidra - Bragadiru al Centurii de Sud a Bucurestiului si a anuntat inceperea efectiva a lucrarilor pe acest tronson. "Astazi incep efectiv lucrarile la primul tronson…

- Ministerul Transporturilor va emite pana la sfarsitul anului ordine de incepere a lucrarilor pentru inca 60 de kilometri de autostrazi, drum expres si variante ocolitoare si va semna contracte de proiectare si executie pentru alti 250 de kilometri, a declarat, marti, ministrul de resort, Lucian Bode.…

- Guvernul va imputernici comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa poata decide portul mastii si in aer liber in spatii deschise foarte aglomerate, in anumite intervale orare, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. ‘Propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta este aceea de a…

- Guvernul va imputernici comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa poata decide portul mastii si in aer liber in spatii deschise foarte aglomerate, in anumite intervale orare, a precizat Orban.Propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta este aceea de a impune obligativitatea portului…

- Un tronson din autostrada Comarnic-Brasov va fi dat in folosinta in luna noiembrie, mai devreme cu zece luni fața de proiectul inițial Lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov, lotul 2, sectorul Cristian - Predeal, vor finalizate si tronsonul va fi dat in folosinta in luna noiembrie a acestui an, mai…

- Pentru PNL a inceput campania electorala! Drept dovada este vizita, de astazi, a premierului Ludovic Orban la Brașov. Deși guvernul PNL nu are nicio contribuție la acest proiect, din motive electorale, premierul a gasit de cuviința sa viziteze șantierul unde sa faca cateva poze alaturi de colegii liberali…