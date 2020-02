Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni sef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale si parlamentare. PNL isi propune sa desemneze pana la 1 martie candidatii la primarii, iar in perioada 1 - 7 martie toti candidatii sa fie validati in forurile statutare. "Biroul Executiv al PNL…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a precizat astazi ca, pana la 1 martie 2020, liberalii doresc sa aiba stabiliti candidatii la functiile de primari in toate localitatile tarii. Ludovic Orban a mai spus ca, din 15 martie, PNL doreste inceperea campaniilor de strangere de semnaturi pentru sustinerea…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa-si stabileasca, pana la 1 martie, candidatii pentru functia de primar in toate localitatile, mentionand ca se va face un sondaj de opinie pentru a decide daca partidul va merge cu un candidat comun cu USR la Primaria Capitalei,…

- Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu intervine in „razboiul” dintre Ludovic Orban și primarul Capitalei Gabriela Firea legat de banii de la bugetul de stat. Reacția lui vine dupa ce premierul i-a reproșat lui Firea ca a dat dovada de lipsa de bun simț cand a cerut bani de la bugetul de stat.…

- Klaus Iohannis a venit azi la ședința Adunarii Asociației Municipiilor din Romania. Președintele a criticat felul in care arata Bucureștiul și a adaugat ca iși dorește ca alegerile locale sa se faca in doua tururi.„Capitala nu e un oraș bine pus la punct”, a spus Klaus Iohannis. Președintele a mai declarat…